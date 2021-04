Stand: 28.04.2021 15:57 Uhr Gislason verzichtet auf Quintett um Böhm

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet beim EM-Qualifikationsspiel in Bosnien und Herzegowina am Donnerstag (16.10 Uhr/live im Ersten) auf Fabian Böhm von der TSV Hannover-Burgdorf. Daneben zählen Jannik Kohlbacher, Sebastian Firnhaber, Silvio Heinevetter und Tobias Reichmann nicht zum Kader für den sportlich bedeutungslosen Trip nach Bugojno. Beim abschließenden Spiel gegen Estland in Stuttgart am Sonntag (18 Uhr) kehren die Spieler zurück, stattdessen werden unter anderem Patrick Wiencek, Steffen Weinhold (beide THW Kiel) und Johannes Golla (Flensburg-Handewitt) fehlen. | 28.04.2021 15:54