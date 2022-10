Stand: 11.10.2022 08:25 Uhr Gislason hofft auf Pekeler-Comeback in DHB-Auswahl

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason rechnet mit einer Rückkehr von Kreisläufer Hendrik Pekeler in die Nationalmannschaft. "Die Entwicklung bei unseren Abwehrspielern ist erfreulich, aber bei Pekeler habe ich schon noch Hoffnung, dass er wiederkommt", erklärte der Isländer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Abwehrchef des Bundesligisten THW Kiel fehlt derzeit wegen eines Achillessehnenrisses. Nach Olympia 2021 in Tokio hatte der 31-Jährige zudem eine "längere Pause" im Nationalteam angekündigt. "Jetzt ist es so, dass er, soweit ich weiß, zum ersten Mal seit Jahren schmerzfrei ist mit seiner Achillessehne. Und da ist schon die Hoffnung, dass er so fit wird, dass er sagt: Ich möchte doch wieder", sagte Gislason. | 11.10.2022 08:24