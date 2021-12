Stand: 24.12.2021 10:39 Uhr Gislason: "Magdeburg lässt sich den Titel nicht mehr nehmen"

Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason glaubt fest an den ersten Meistertitel seines Ex-Vereins SC Magdeburg nach 20 Jahren. "Ich will keinen Druck auf jemanden ausüben, aber ich denke nicht, dass sich der SCM das jetzt noch nehmen lässt", sagte der 62-Jährige. Das 34:26 am Donnerstagabend gegen den HSV Hamburg war der 16. Magdeburger Sieg im 16. Saisonspiel der Handball-Bundesliga (HBL). Am zweiten Weihnachtstag (14 Uhr) gastiert der Klub-Weltmeister bei Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Gislason: "Es ist von der Papierform her bereits das letzte Auswärtsspiel bei einem der vermeintlich ganz Großen." | 24.12.2021 10:40