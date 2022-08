Stand: 24.08.2022 15:37 Uhr Girth wechselt von Braunschweig nach Duisburg

Stürmer Benjamin Girth wechselt vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum Drittliga-Club MSV Duisburg. "Mit dem Wechsel nach Duisburg haben wir für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden", sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann. Girth war vor einem Jahr von Holstein Kiel zur Eintracht gekommen und absolvierte in der vergangenen Saison 22 Spiele in der Dritten Liga (drei Tore). In der laufenden Zweitliga-Serie kam der 30-Jährige noch nicht zum Einsatz. Wechselbörse | 24.08.2022 15:34