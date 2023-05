Stand: 22.05.2023 15:28 Uhr Giro: Kämna wäre mit Platz in Top Ten zufrieden

Lennard Kämna aus Fischerhude bei Bremen erwartet in der Schlusswoche des 106. Giro d'Italia Attacken unter den Top-Favoriten. "Ich werde gucken, wie es geht. Ich habe mich an den längeren Anstiegen zuletzt gut gefühlt", sagte Kämna, der als Gesamtsiebter in die am Dienstag mit der Bergankunft auf dem Monte Bondone beginnenden Schlussetappen geht. Hält Kämna seine Platzierung in der Gesamtwertung, wäre er am Ende zufrieden: "Für mich ist es die erste Grand Tour, die ich auf Klassement fahre." | 22.05.2023 15:22