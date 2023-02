Stand: 12.02.2023 22:57 Uhr Giesens Volleyballer mit souveränem Sieg in Zwischenrunde

Die Grizzlys Giesen haben auch ihr drittes Spiel in der Zwischenrunde B der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag sehr souverän mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) beim TSV Haching München durch. Damit sind die Grizzlys in ihrer Zwischenrunden-Gruppe weiter ohne Satzverlust. Ergebnisse und Tabelle | 12.02.2023 20:15