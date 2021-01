Stand: 28.01.2021 22:02 Uhr Giesen Grizzlys verlieren denkbar knapp in Frankfurt

Die Giesen Grizzlys haben ihr Auswärtsspiel in der Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys Frankfurt mit 2:3 (20:25, 32:30, 19:25, 25:22, 11:15) verloren. Damit verpassten es die viertplatzierten Niedersachsen knapp, ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen. Mit vier Siegen in fünf Spielen hatte Giesen zuvor in der Tabelle zum Höhenflug angesetzt. | 28.01.2020 22:00