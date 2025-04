Stand: 05.04.2025 21:38 Uhr Giesen Grizzlys und SVG Lüneburg verlieren erste Halbfinals

Serienmeister Berlin Volleys war für die Volleyballer des TSV Giesen Grizzlys im ersten Semifinale um die deutsche Meisterschaft eine Nummer zu groß. Nach umkämpften ersten Satz, den die Niedersachsen mit 31:33 verloren, verlor der Außenseiter am Samstagabend die Durchgänge zwei und drei mit 15:25, und 16:25 recht deutlich. Die zweite Partie der Serie "best of three" findet am kommenden Mittwoch in Hildesheim statt. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell verlor die SVG Lüneburg das erste Duell mit dem VfB Friedrichshafen mit 2:3 (13:25,25:19,21:25,25:19,13:15). Ergebnisse Play-offs | 05.04.2025 21:37