Stand: 22.03.2025 22:01 Uhr Giesen Grizzlys starten mit Sieg in die Play-offs

Die Giesen Grizzlys sind in der Volleyball-Bundesliga der Männer dem Einzug ins Halbfinale einen großen Schritt nähergekommen. Die Niedersachsen setzten sich im Play-off-Viertelfinale zu Hause gegen den TSV Herrsching mit 3:2 (18:25, 18:25, 25:16, 25:19, 15:11) durch. Damit steht es in der Play-off-Serie ("best of three") nun 1:0 für Giesen. DieSVG Lüneburg bestreitet am Montagabend ihr erstes Viertelfinalspiel. Um 19 Uhr ist Freiburg zu Gast. | 22.03.2025 21:50