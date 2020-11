Stand: 21.11.2020 22:35 Uhr Giesen Grizzlys besiegen Spitzenreiter Bühl

Die TSV Giesen Grizzlys haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer für eine große Überraschung gesorgt. Die Niedersachsen fügten dem Tabellenführer Volleyball Bisons Bühl in eigener Halle die erste Niederlage der Saison zu. Giesen siegte nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (26:28, 17:25, 25:19, 25:21, 15:10). Das Team kletterte mit nun acht Punkten auf Tabellenplatz sieben. Dadurch zogen sie an der SVG Lüneburg vorbei, die zu Hause den SWD-Powervolleys Düren mit 1:3 (20:25, 23:25, 25:22 ,23:25) unterlag. Ergebnisse und Tabelle | 21.11.2020 22:34