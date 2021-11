Stand: 14.11.2021 13:56 Uhr Gesperrter Werder-Verteidiger Mbom reist vorzeitig von U21 ab

Jean-Manuel Mbom vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen ist vorzeitig aus dem Mannschaftsquartier der U21-Nationalmannschaft abgereist. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mit. Der Rechtsverteidiger hatte am Freitag gegen Polen (0:4) bereits in der 19. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen und ist nun gesperrt. | 14.11.2021 13:54