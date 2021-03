Stand: 05.03.2021 16:30 Uhr Geschäftsführer Schwenke verlängert bei Holstein Kiel

Wolfgang Schwenke bleibt kaufmännischer Geschäftsführer beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Wie der Club am Freitag mitteilte, einigten sich der 52-Jährige und die Kieler auf einen neuen Vertrag, über dessen Laufzeit es aber keine Aussagen gab. "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung des Vertrags mit Wolfgang Schwenke, der in den vergangenen zwölf Jahren ganz wesentlich zu der positiven Entwicklung der KSV Holstein beigetragen hat", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Tholund über Schwenke, der seit 2009 für die Kieler arbeitet und den Verein aus der Regionalliga an die Spitze der Zweiten Liga geführt hat. | 05.03.2021 16:29