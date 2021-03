Stand: 22.03.2021 12:35 Uhr German Knights nicht in European League of Football dabei

Die German Knights aus Hannover werden nicht in der neu gegründeten European League of Football dabei sein. Das haben die Organisatoren bekannt gegeben. Die letzten freien Plätze in der Liga mit acht Teams aus drei Nationen erhielten Berlin Thunder, die Köln Centurions und die Leipzig Kings. Aus Nordsicht nehmen damit lediglich die Hamburg Sea Devils teil. Kick-off ist am 20. Juni, der Meister soll am 26. September beim finalen "Bowl" gefunden werden. | 22.03.2021 12:15