Stand: 01.07.2022 16:23 Uhr German Beach Tour in Hamburg: Favoriten im Viertelfinale

Beim Beachvolleyball-Turnier der German Beach Tour in Hamburg haben die Topteams das Viertelfinale erreicht. Die Favoriten Lukas Pfretzschner und Robin Sowa vom FC St. Pauli bezwangen am Freitag Max Just und Lui Wüst (VCO Berlin) mit 2:0 (21:19, 22:20). Am Sonnabend (14 Uhr) geht es gegen Jannik Kühlborn (Beach L e.V.) und Eric Stadie (Hauptstadt Beacher). Bei den Frauen gewannen die an Nummer eins gesetzten Isabel Schneider/Sandra Ittlinger (FC. St. Pauli) ihr Auftaktspiel gegen Hanna-Marie Schieder/Paula Schürholz (DJK TuSA 06 Düsseldorf) mit 2:0 (21:16, 21:14). Nächste Gegner sind am Sonnabend (12 Uhr) Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (DJK TuSA 06 Düsseldorf) und Anna-Lena Grüne (Helios Grizzlys). | 01.07.2022 16:22