Stand: 05.12.2022 17:27 Uhr Geldstrafen für FC St. Pauli und Werder Bremen

Zweitligist FC St. Pauli ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 26.400 Euro verurteilt worden, weil Fans beim Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am 21. August Pyrotechnik abgebrannt und Feuerwerkskörper gezündet hatten. Bundesligist Werder Bremen muss 3.000 Euro zahlen, da ein Zuschauer bei der Partie gegen Stuttgart am 13. August auf das Spielfeld gelaufen war.. | 05.12.2022 17:22