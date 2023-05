Stand: 04.05.2023 08:21 Uhr Geldstrafe für den VfL Osnabrück

Drittligist VfL Osnabrück ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Fehlverhalten seiner Fans mit einer Geldstrafe belegt worden. Weil VfL-Anhänger beim Auswärtsspiel in Essen am 14. März mindestens 56 pyrotechnische Gegenstände gezündet hatten, müssen die Niedersachsen 19.600 Euro zahlen. Bis zu 6.500 Euro können die Lila-Weißen für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Oktober 2023 nachzuweisen wäre. | 04.05.2023 08:21