Stand: 18.01.2023 08:13 Uhr Gegner steht fest: Zverev in Melbourne nun gegen Mmoh

Tennisprofi Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf den US-Amerikaner Michael Mmoh. Der 25-Jährige entschied sein Erstrundenduell mit dem Franzosen Laurent Lokoli mit 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2 für sich und fordert nun den Olympiasieger aus Hamburg heraus. Die Partie war wegen einer Regenunterbrechung erst am Mittwoch beendet worden. Die deutsche Nummer eins und der Weltranglisten-107. sind bisher einmal aufeinandergetroffen. 2016 setzte sich Zverev in Miami in zwei Sätzen durch. Mmoh ist in Melbourne als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht. | 18.01.2023 08:12