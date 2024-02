Stand: 15.02.2024 18:32 Uhr Gedenken an Kolbe: Verband würdigt gestorbenen Ex-Ruder-Weltmeister

Etwas mehr als zwei Monate nach seinem Tod hat der Deutsche Ruderverband am Donnerstag in Lübeck des früheren Weltklasse-Ruderers Peter-Michael Kolbe gedacht. Der fünfmalige Weltmeister im Einer war am 8. Dezember in einem Pflegeheim in der Hansestadt im Alter von 70 Jahren gestorben. "Er war ein Ausnahmeathlet, der ein bewegtes Leben geführt hat", sagte der DRV-Vorsitzende Moritz Petri. Auch die Landesverbände Schleswig-Holstein und Hamburg hatten zu der Feierstunde eingeladen. | 15.02.2024 18:32