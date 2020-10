Stand: 09.10.2020 15:42 Uhr Gebre Selassie will Werder Bremen nach neun Jahren verlassen

Werder Bremens dienstältester Profi Theodor Gebre Selassie will den Verein nach dem Ende seines Vertrages im nächsten Sommer verlassen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es meine letzte Saison für Werder ist, ist sehr hoch", sagte der 33 Jahre alte Tscheche in einem "Deichstube"-Interview. Dem Außenverteidiger lag nach eigenen Angaben bereits in diesem Jahr ein Angebot eines Vereins aus seiner Heimat vor. "Ich habe einen ganz kleinen Tick überlegt, mehr aber auch nicht. Und den Verein verrate ich nicht. Vielleicht dann im nächsten Jahr", sagte Gebre Selassie. | 09.10.2020 15:41