Stand: 15.10.2023 21:06 Uhr Galopp: Starke gewinnt mit Shagira Preis der Winterkönigin

Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten hat am Sonntag erneut einen Beweis seiner Klasse gezeigt und mit der Stute Shagara den Preis der Winterkönigin in Iffezheim gewonnen. Der 49-jährige Andrasch Starke (Stade) gewann nach einem Weltklasseritt zum insgesamt fünften Mal dieses wichtigste deutsche Galopprennen für zweijährige Stuten und bescherte dem Gestüt Schlenderhan (Bergheim bei Köln) einen weiteren großen Sieg in der seit 1869 andauernden Gestütsgeschichte. Shagara setzte sich in dem mit 155.000 Euro dotierten Rennen knapp gegen Lady Mary (Martin Seidl) durch, Rang drei ging an die von Rene Piechulek gerittene New York City. | 15.10.2023 21:05