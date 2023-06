Stand: 30.06.2023 15:57 Uhr Galopp: Clever Candy gewinnt Großen Preis von Hamburg

Die älteste Teilnehmerin im Feld hat am Freitag auf der Galopprennbahn in Hamburg den Großen Preis von Hamburg gewonnen. Die sechs Jahre alte Stute Clever Candy ließ der Konkurrenz in dem mit 30.000 Euro dotierten 1.200 Meter-Sprint keine Chance und war die Siegerin des wichtigsten Kurzstreckenrennens bei der Derbywoche. Geritten von Encki Ganbat, setzte sich Clever Candy aus dem Hamburger Stall Winterhude gegen Zandjan und die Französin Aubazine durch. | 30.06.2023 15:56