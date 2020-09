Stand: 07.09.2020 13:21 Uhr

Gabius heiß auf Wettkampf-Comeback

Läufer Arne Gabius freut sich auf das Wettkampf-Comeback am Sonntag beim Halbmarathon in Frankfurt. "Ich habe natürlich sehr schöne Erinnerungen an Frankfurt, daher freue ich mich, dorthin zurückzukehren. Es ist super, dass dieses Rennen stattfindet", sagte der Hamburger, der in Frankfurt vor fünf Jahren den deutschen Marathon-Rekord auf 2:08:33 verbessert hatte. Favorit am Sonntag ist der deutsche Marathon-Meister Tim Gröschel aus Rostock. | 07.09.2020 13:21