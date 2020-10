Stand: 05.10.2020 11:26 Uhr Gabius gibt Olympia-Traum noch nicht auf

Marathon-Ass Arne Gabius gibt seinen Traum von der Olympia-Teilnahme in Tokio im nächsten Jahr trotz der verpassten Qualifikation in London nicht auf. "Ich weiß, dass ich es kann - aber nicht unter diesen Bedingungen", sagte der 39 Jahre alte Hamburger, der in der englischen Hauptstadt bei Regen, Wind und Kälte rund drei Minuten unter der Norm und fast sechs Minuten unter seinem Rekord von 2015 (2:08:33 Stunden) geblieben war. Gabius wird weiter auf "Abruf" bereitstehen und hofft, trotz der Coronavirus-Pandemie noch eine Chance zu bekommen: "Ich werde alles versuchen". | 05.10.2020 11:26