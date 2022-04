Stand: 15.04.2022 09:49 Uhr Futsal: Hamburger Teams wollen ins DM-Halbfinale

Die Hamburger Futsal-Teams gehen unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Viertelfinalspiele um die deutsche Meisterschaft. Während die HSV Panthers am Sonnabend als Hauptrunden-Vierter auf den MHC Futsal Club Bielefeld (5.) treffen, bekommen es die Wakka Eagles (6.) mit Titelverteidiger TSV Weilimdorf (3.) zu tun. "Ich denke, dass wir der klare Außenseiter sind", sagte Trainer Ali Yasar vor dem Hinspiel (18 Uhr) in der CU Arena. | 15.04.2022 09:48