Stand: 05.12.2021 15:00 Uhr Fußballerinnen des VfL Wolfsburg verteidigen Bundesliga-Spitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben auch nach dem zehnten Spieltag das Maß der Dinge in der Bundesliga. Die Mannschaft von Tommy Stroot setzte sich mit 5:0 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena durch und zog damit in der Tabelle wieder an Bayern München vorbei. Die Tore für die "Wölfinnen" erzielten Sandra Starke (35.), Joelle Smits (48.), Jill Roord (59.), Felicitas Rauch (71.) und Pauline Bremer (79.). Überblick | 05.12.2021 14:58