Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Pokal-Viertelfinale

Cupverteidiger VfL Wolfsburg hat mühelos das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen erreicht. Das 6:0 (3:0) am Sonntag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg war der 42. Erfolg in Serie im Pokal-Wettbewerb, den die Wolfsburgerinnen in den vergangenen acht Jahren gewannen. Jill Roord (32., 41.), Ewa Pajor (44.), Sveindis Jonsdottir (80.) und Pauline Bremer (90.) trafen vor der Nürnberger Rekord-Kulisse von 17.302 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion für den VfL. Zudem gab es ein Eigentor (75.). | 20.11.2022 16:21