Stand: 09.02.2025 16:06 Uhr Fußballerinnen des SV Meppen ziehen am HSV vorbei

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben sich in der Tabellen der 2. Bundesliga auf Rang vier vorgeschoben. Die Emsländerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den SV 67 Weingarten mit 1:0 (0:0) und zogen damit am HSV und Eintracht Frankfurt II vorbei. Den Treffer des Tages für die Mannschaft von Trainer Thomas Pfannkuch erzielte Virag Nagy in der 48. Minute. Weil der Tabellendritte VfL Bochum überraschend 0:2 gegen Schlusslicht Bayern II verlor, sind Meppen und auch der HSV in aussichtsreicher Position. Übersicht | 08.02.2025 16:05