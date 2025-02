Stand: 16.02.2025 17:23 Uhr Fußballerinnen des SV Meppen mit Kantersieg, auch HSV gewinnt

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben im Aufstiegskampf der 2. Liga einen Pflichtsieg gefeiert. Die Emsländerinnen gewannen am Sonntagvormitttag beim FC Ingolstadt mit 7:3 (4:1) und verbesserten sich damit auf den dritten Tabellenplatz, der am Saisonende zum Bundesliga-Aufstieg berechtigt. Erfolgreichste Torschützin der Meppenerinnen war Selma Licina mit drei Treffern. Außerdem trafen Virag Nagy (zweimal), Laura Bröring und Sarah Preuss. Einen Platz und einen Punkt hinter Meppen liegt der HSV, der 1:0 in Gütersloh gewann. Ergebnisse und Tabelle | 16.02.2025 17:03