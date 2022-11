Stand: 17.11.2022 09:14 Uhr Fußball-WM in Katar: Schult für Nachhaltigkeits-Kontrolle

Für ARD-Expertin Almuth Schult sollten die Veranstalter der Weltmeisterschaft in Katar beim Thema Nachhaltigkeit streng an ihren angegebenen Zielen gemessen werden. "Ich würde mir immer noch wünschen, dass es eine Strafe für Katar geben würde, wenn die in der Bewerbung angegebenen Nachhaltigkeitsziele nicht eingehalten werden sollten", sagte die ehemalige Spielerin des VfL Wolfsburg vor dem am Sonntag startenden Turnier: "Dass dann zum Beispiel eine Milliarde Dollar in soziale Projekte fließt." | 17.11.2022 09:05