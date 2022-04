Stand: 19.04.2022 12:18 Uhr Fußball-Schiedsrichterin Hussein pfeift bei der Frauen-EM

Fußball-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg gehört für die Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli) zu den zwölf nominierten Referees und darf damit beim dritten großen Turnier in Serie Partien leiten. Die 41-Jährige rückte 2015 in den deutschen Profifußball auf und leitet seitdem regelmäßig Spiele in der Dritten Liga der Männer. Außerdem ist die FIFA-Schiedsrichterin sowohl in der Frauen-Bundesliga als auch der Champions League der Frauen im Einsatz. Bei der EM 2017 in den Niederlanden pfiff die Apothekerin zwei Begegnungen, zwei Jahre später war es bei der WM in Frankreich sogar noch eine Partie mehr. | 19.04.2022 12:15