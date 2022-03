Stand: 11.03.2022 22:03 Uhr Fußball-Regionalliga: Kiel II startet mit Sieg in Meisterrunde

Die U23 von Holstein Kiel ist mit einem Sieg in die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga gestartet. Philipp König schoss die Zweitvertretung der "Störche" am Freitagabend mit zwei Toren (32., 48.) zu einem 2:1 (1:1) bei Hannover 96 II. Moussa Doumbouya hatte 96 in Führung gebracht (25.). Die Kieler haben keinen Lizenzantrag für die Dritte Liga eingereicht, wollen nicht aufsteigen. Der VfB Lübeck und Atlas Delmenhorst trennten sich torlos. Der Sieger der Meisterrunde spielt gegen den Ersten der Regionalliga Nordost um den Drittliga-Aufstieg. Tabelle | 11.03.2022 22:00