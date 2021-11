Stand: 25.11.2021 18:15 Uhr Fußball-Jahr für Wolfsburgerin Blomqvist beendet

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen bis zum Jahresende auf Offensivspielerin Rebecka Blomqvist verzichten. Die Schwedin hat sich im Training mit der Nationalmannschaft am rechten Sprunggelenk verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Die 24-Jährige steht ihrem Club damit frühestens in der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder zur Verfügung. Am vergangenen Sonntag hatte Blomqvist im Heimspiel gegen die SGS Essen (5:1) ihren ersten Saisontreffer erzielt. | 25.11.2021 18:04