Stand: 23.11.2021 17:22 Uhr Fußball: Hallen-Masters in Kiel wird auf 2023 verschoben

Das für den 8. Januar 2022 geplante Hallen-Masters der schleswig-holsteinischen Fußball-Amateure findet nicht statt. Wie der Landes-Fußballverband SHFV am Dienstag mitteilte, wird das Turnier in der Kieler Arena auf den 7. Januar 2023 verschoben. Grund ist die aktuelle Corona-Entwicklung: "In diesen Zeiten müssen wir weiterhin unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Die Ausrichtung des Turniers mit rund 9.000 Zuschauern wäre zur jetzigen Zeit ein falsches Signal", sagte Verbandspräsident Uwe Döring. | 23.11.2021 17:19