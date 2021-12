Stand: 11.12.2021 18:04 Uhr Fußball: HSV II mit Kantersieg in der Regionalliga Nord

Die U21 des Hamburger SV hat am Sonnabend in der Regionalliga Nord einen Kantersieg eingefahren. Die Fußballer aus der Staffel Nord gewannen gegen den FC Teutonia Ottensen mit 5:1 (3:1). In der Staffel Süd verlor Spitzenreiter Werder Bremen II überraschend bei Atlas Delmenhorst mit 0:1 (0:0). Jeddeloh II siegte zudem mit 2:0 (0:0) beim FC Oberneuland. Außerdem trennten sich Lüneburg und Rehden 2:2 (0:0). Ergebnisse und Tabelle | 11.12.2021 18:02