Stand: 07.12.2023 14:38 Uhr Fußball: Erneute Generalabsage in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Amateurfußballer in Hamburg und Schleswig-Holstein haben am Wochenende erneut frei. Die Platzverhältnisse nach den Schneefällen lassen, wie bereits am Vorwochenende, keine regulären Spielbedingungen zu, teilten die Verbände mit. Der Hamburger Fußballverband vermeldete bereits die zweite Generalabsage hintereinander. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hatte sich bereits am Mittwoch für den Ausfall aller Spiele entschieden. Auch in der Regionalliga Nord und in der Regionalliga Nordost wurden einige Partien abgesagt. | 07.12.2023 14:37