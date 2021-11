Stand: 29.11.2021 14:42 Uhr Fußball: Drei Werder-Spieler in Quarantäne

Werder Bremen kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Nachdem in der vergangenen Woche bereits Interimscoach Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp wegen Corona in Quarantäne mussten, hat es jetzt drei weitere Spieler aus dem Kader von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen getroffen. Fabio Chiarodia wurde positiv auf Corona getestet, Niklas Schmidt weist entsprechende Symptome aus - das Ergebnis seines PCR-Tests steht bislang noch aus. Beide Spieler sind vollständig geimpft. Mittelfeldspieler Mitchell Weiser wurde außerdem als Kontaktperson eingestuft und muss ebenfalls in Quarantäne. | 29.11.2021 14:35