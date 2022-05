Stand: 27.05.2022 17:02 Uhr Fußball: Deutliche Verluste für Nordvereine in Corona-Saison

Die norddeutschen Fußball-Bundesligisten und Zweitligisten haben die coronageprägte Saison 2020/21 mit teilweise hohen Verlusten abgeschlossen. Laut den am Freitag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Finanzkennzahlen erzielte Wolfsburg nach Steuern ein Minus von 17,817 Millionen Euro, Werder Bremen in seiner Abstiegssaison einen Verlust von 7,081 Millionen Euro. In der 2. Bundesliga betrug das Minus bei Hannover 96 insgesamt 8,450 Millionen Euro, beim HSV 4,567 Millionen, beim FC St. Pauli 5,631 Millionen, Holstein Kiel 1,391 Millionen und bei Hansa Rostock 1,179 Millionen. Eintracht Braunschweig kam in der Abstiegssaison auf einen Verlust in Höhe von 841.000 Euro. | 27.05.2022 17:03