Stand: 09.03.2021 09:54 Uhr Fußball-Bundesliga mit Umsatz-Einbruch wegen Corona-Krise

Die Fußball-Bundesliga hat in der vergangenen Saison wegen der Corona-Krise einen Umsatz-Rückgang von mehr als 217 Millionen Euro verzeichnen müssen. Vor allem wegen der fehlenden Einnahmen im letzten Drittel der Spielzeit sank der Gesamtumsatz der 18 Erstligisten auf 3,8 Milliarden Euro, wie die DFL in ihrem jährlichen Wirtschaftsbericht bekanntgab. In den Jahren davor hatte es 15 Mal nacheinander einen Umsatzrekord gegeben, nun seien allein beim Ticketabsatz die Einnahmen um knapp ein Drittel gesunken. Für die laufende Spielzeit rechnet die DFL mit einem noch größeren Minus. | 09.03.2021 09:52