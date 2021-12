Stand: 10.12.2021 12:40 Uhr Fußball-Bundesliga der Frauen startet 2022 erst Mitte September

Die Fußball-Bundesliga der Frauen startet wegen der Europameisterschaft im kommenden Jahr später als gewohnt. Der erste Spieltag ist erst vom 16. bis 18. September 2022 angesetzt und damit sieben Wochen nach dem EM-Finale in England. Die zweite Bundesliga beginnt am 27. und 28. August. Dies geht aus dem vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedeten Rahmenterminkalender hervor. Die Bundesligisten gehen nach dem 10. Spieltag am 11. Dezember 2022 in die Winterpause, fortgesetzt wird die Saison ab dem 3. Februar 2023. Der 22. und letzte Spieltag ist für den 29. Mai 2023 angesetzt. Saison 2021/2022 | 10.12.2021 12:40