Stand: 01.09.2020 15:00 Uhr

Fürstenwalde gibt Heimrecht an Wolfsburg ab

Regionalligist FSV Union Fürstenwalde gibt sein Heimrecht für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an den Bundesligisten VfL Wolfsburg ab. Das teilte der Brandenburger Landespokalsieger am Dienstag mit. Grund für den Schritt des Viertligisten seien die "erhöhten Anforderungen" durch das Hygienekonzept des DFB sowie die Schaffung der Voraussetzungen für eine TV-Übertragung und die kurzfristige Herrichtung der Spiel- und Sicherheitsflächen, hieß es in einer Mitteilung. | 01.08.2020 15:00