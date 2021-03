Stand: 29.03.2021 11:08 Uhr Fürste: "Werden denkwürdige Olympische Spiele"

Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste glaubt trotz der Corona-Pandemie, dass die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) in diesem Jahr wie vorgesehen über die Bühne gehen. "Ich bin überzeugt davon, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden", sagte der 36 Jahre alte Hamburger in der aktuellen Folge des Podcasts "Herz.Schlag.Verein" der "Hamburger Morgenpost". Fürste betonte: "Ich glaube, es werden für die Sportler denkwürdige Olympische Spiele." | 29.03.2021 11:06