Stand: 17.03.2021 16:29 Uhr Fürste: Breitensport wichtiger als Zuschauer bei Fußball-EM

Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste hält es in der derzeitigen Pandemie-Situation für wenig entscheidend, ob die Fußball-EM im Sommer mit Zuschauern in den Stadien stattfindet. "Was wir als letztes öffnen müssen, ist glaube ich eine Fußball-EM", sagte der 36-Jährige am Rande der Eröffnung eines seiner Corona-Schnelltestzentrums in Hamburg. Die Schnelltests könnten laut Fürste dafür sorgen, dass die Mitglieder von Vereinen wieder sicher aktiv werden: "Grundsätzlich darüber nachzudenken, wie wir alle wieder Sport machen können, das ist das, was mich antreibt und mich interessiert", sagte Fürste. | 17.03.2021 16:28