Stand: 25.05.2021 11:22 Uhr Für Relegation mit Osnabrück: Reis verzichtet auf U21-EM

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück kann in der Relegation gegen den Drittliga-Dritten FC Ingolstadt 04 mit Mittelfeldspieler Ludovit Reis planen. Die Leihgabe des FC Barcelona war eigentlich für den Kader der Niederlande für die U21-EM nominiert worden, verzichtet aber auf eine Teilnahme. "Natürlich war es eine schwierige Entscheidung für mich. Ich habe mit beiden Trainern und meiner Familie gesprochen und mich dazu entschlossen, bei meinem Team zu bleiben und weiterhin alles zu geben, um gemeinsam den Klassenerhalt für den VfL zu erreichen", sagte Reis. Osnabrück gastiert am Donnerstag (18.15 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Ingolstadt, das Rückspiel an der Bremer Brücke findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt. | 25.05.2021 11:22