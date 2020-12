Stand: 29.12.2020 15:35 Uhr Füllkrug zurück im Werder-Teamtraining

Nach einer langwierigen Muskelverletzung in der Wade ist Stürmer Niclas Füllkrug beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wegen dieser Blessur hatte der Angreifer seit Ende Oktober pausieren müssen. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hofft, den 27-Jährigen für das Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Union Berlin zumindest wieder für den Kader nominieren zu können | 29.12.2020 15:34