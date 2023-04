Stand: 18.04.2023 10:05 Uhr Füllkrug will DFB-Coach Flick bei Zukunftsplanungen einbeziehen

Torjäger Niclas Füllkrug vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen will bei der Entscheidung über seine weitere Karriere auch Bundestrainer Hansi Flick einbeziehen. "Mit Hansi werde ich auf jeden Fall ein längeres Gespräch darüber führen", sagte der 30-Jährige im Podcast "kicker meets DAZN". "Die EM steht an. Und ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein, ich möchte weiter da meine Rolle ausfüllen", fügte er hinzu. Der Nationalspieler ist mit 16 Treffern der aktuelle Top-Torschütze der Bundesliga und wurde zuletzt häufiger mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Hanseaten läuft noch bis Sommer 2025. | 18.04.2023 10:04