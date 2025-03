Stand: 06.03.2025 08:56 Uhr "Fühle mich gut": Topgesetzter Zverev will wieder angreifen

Trotz seines jüngsten Formtiefs startet Alexander Zverev optimistisch in das ATP-Masters in Indian Wells. "Im Moment fühle ich mich gut. Natürlich möchte ich wieder meinen Rhythmus finden und wieder Tennismatches gewinnen", sagte der Hamburger vor dem Auftakt des prestigeträchtigen Turniers in den USA. In Abwesenheit des wegen Dopings für drei Monate gesperrten Jannik Sinner ist der Weltranglistenzweite an Position eins gesetzt. Beim 1000er-Turnier in Indian Wells wartet nach einem Freilos in der ersten Runde zunächst der Niederländer Tallon Griekspoor auf den 27-Jährigen. | 06.03.2025 08:55