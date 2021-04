Stand: 16.04.2021 14:57 Uhr Frühes EM-Aus für norddeutsche Judoka

Die norddeutschen deutschen Judoka sind am ersten Tag der Europameisterschaften in Lissabon früh ausgeschieden. Beim ersten großen Wettkampf im Olympia-Jahr verloren Annika Würfel (Rostock) in der Kategorie bis 52 Kilogramm sowie Pauline Starke (Hannover) in der Klasse bis 57 Kilogramm ihre Auftaktkämpfe. Der Hamburger Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm) scheiterte in der zweiten Runde. Anfang Juni steht die Judo-WM in Budapest als letzte Olympia-Generalprobe auf dem Programm. | 16.04.2021 14:56