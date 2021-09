Stand: 22.09.2021 08:24 Uhr Frühes Aus für Kerber in Ostrau

Deutschlands beste Tennisspielerin, Angelique Kerber (Kiel), ist beim WTA-Turnier in Ostrau/Tschechien bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige unterlag der Schweizerin Jil Teichmann mit 2:6, 3:6. Für Kerber war es der erste Auftritt nach ihrem Achtelfinal-Aus gegen die spätere Finalisten Leylah Fernandez (Kanada) bei den US Open. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die zuvor nie gegen Teichmann gespielt hatte, kam ganz schlecht ins Match und lag schnell mit 0:5 im ersten Satz zurück. Auch im zweiten Satz blieb ein Aufbäumen aus. | 22.09.2021 08:02