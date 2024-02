Stand: 09.02.2024 10:37 Uhr Frohms sieht Ende des Dauer-Titelkampfes zwischen Wolfsburg und Bayern

Nationaltorhüterin Merle Frohms sieht ein Ende des Dauer-Titelduells in der Frauen-Bundesliga zwischen ihrem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. "Diese Luxus-Situation, dass die Bayern und wir das untereinander ausmachen, gibt es nicht mehr - und diesen Zustand werden wir auch nie wieder erreichen. Im Grunde ist das auch schön so", sagte die 29-Jährige der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Die Wolfsburgerinnen empfangen im Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr) Verfolger Eintracht Frankfurt. | 09.02.2024 10:36