Stand: 25.12.2022 10:37 Uhr Frohms fordert Fokus auf Ausbildung von Trainerinnen

Merle Frohms hat sich bei der Ausbildung von Fußball-Trainerinnen und -Trainern für ein größeres Augenmerk auf Frauen starkgemacht. "Da besteht eine Ungleichheit in der Ausbildung. Viele Trainer-Nachfolgen sind männlich und wenig Frauen werden vom Angebot der Trainerausbildung angesprochen", sagte die Nationaltorhüterin in Diensten des VfL Wolfsburg. Aktuell sei es laut der 27-Jährigen so: "Wenn du als Trainerin hauptberuflich davon leben willst, dann hast du nur in der ersten Frauen-Bundesliga die Chance, weil Männerclubs in den Profiligen üblicherweise keine Trainerinnen einstellen." Ab der zweiten Frauen-Bundesliga könne man vom Trainerjob jedoch nicht mehr leben. "Von daher sollte es selbstverständlicher werden, dass auch Männermannschaften von Frauen trainiert werden." | 25.12.2022 10:13